Fileleftheros gazetesi, Mazda şirketinin 11 bin 181 “Mazda Demio” aracı yolcu kısmındaki hava yastıklarındaki problemden ötürü değiştirmek amacıyla geri çağırmasının ardından, Honda şirketinin de Takata hava yastığı bulunan araçlarındaki hava yastıklarının değişmesi için 10 bin 851 aracını dün geri çağırdığını yazdı.

Gazeteye göre, Karayolları Dairesi dün yaptığı açıklamada üretici şirketin distribütörü tarafından somut direktifler verilene kadar söz konusu araçların kullanılmaması çağrısında bulunurken, Honda firmasının Rum kesimindeki distribütörünün Galatariotis Motors olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ise haberinde, Rum polisinin dün yaptığı açıklamada, içerisinde Takata hava yastığı bulunan 62 aracın trafikten çekilmesine karar verildiğini açıkladığını yazdı.

Haberde, Rum polisinin, Takata hava yastığı bulunan 62 aracının problemin giderilmesi için öngörülen süreçler tamamlanana kadar trafikten çekildiği belirtildi.