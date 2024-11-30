Alithia’nın haberine göre “Kokkinohorio Foti Pitta Lisesl” tarafından organize edilen “Anılmalı” başlıklı panelde konuşan Aristotelus son bir buçuk yılda 36 kayıp şahsın kimliklendirildiğini ve bunlardan 15’inin Rum yönetiminin yürüttüğü çalışmalar (Güney’de gömülü oldukları bilindiği için KŞK’ya verilen listede olmayanlar) çerçevesinde yapılan kimliklendirmeler olduğunu söyledi.

Rum kayıpların yüzde 49’unun halen askıda olduğuna işaret ederek Türk tarafının kazı çalışmalarında “zorluklar çıkardığını” ve Türkiye’nin ilgili arşivlerini açmadığını savunan Aristotelus liseli öğrencilere DipKarpaz’da yaşayan denklerinin “her gün vermekte olduğu mücadeleden” söz etti. Aristotelus ayrıca Rum yönetiminin DipKarpaz’da yaşayan ve oraya geri dönen, dönecek olan Rumlara yönelik teşviklerini de anlattı.