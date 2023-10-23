Rum Başkanlığı Kayıplarla İlgili İnsani Konular Komiseri Anna Aristotelus, son kaybın akıbetinin belirlenmesine kadar, zorluklardan bağımsız olarak, tüm çabaların devam edeceğini ifade etti.

Politis gazetesi, Kayıplarla İlgili İnsani Konular Komiseri Anna Aristotelus’un, Lefkoşa’nın güneyine bağlı “Anthupolis” bölgesinde düzenlenen kayıplarla ilgili anma etkinliğinde yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Aristotelus, 1974 yılında bu bölgeden hayatını kaybeden ve kaybolan kişiler için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu bölgede kaybolan ve ölen kişilerle ilgili rakamlardan da bahsederken tüm kayıpların akıbetinin belirlenmesi için mücadeleye devam edeceklerini de ifade etti.