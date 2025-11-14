Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu topraklarda özgür ve bağımsız bir devlet çatısı altında yaşamak, bedeli ağır ödenmiş bir mücadelenin eseridir” dedi.

Arıklı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla karşıladıklarını belirten Arıklı, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin tarihsel önemine vurgu yapan Arıklı, , “Bu topraklarda özgür ve bağımsız bir devlet çatısı altında yaşamak, bedeli ağır ödenmiş bir mücadelenin eseridir. Cumhuriyetimiz, Kıbrıs Türk halkının onurlu direnişinin ve varoluş iradesinin en güçlü sembolüdür” dedi.

Arıklı, KKTC’nin kurumsal yapısını güçlendirmek ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek için hükümet olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Arıklı mesajında, başta Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitleri rahmetle, bu uğurda emeği geçenleri ve gazileri minnetle andı.