Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), nüfusun hızla yaşlandığına işaret ederek, bu sürecin güçlü sosyal ve sağlık politikalarıyla yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyan CTP, yaşlı bireylerin sağlıklı, güvenli ve onurlu bir yaşam sürdürebileceği bir düzeni kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ülkede yaşlı sağlığı ve bakımı alanında ciddi yapısal eksiklikler bulunduğu savunulurken, yaşlı bireylerin yaşam koşulları, sağlık hizmetlerine erişimi ve sosyal haklarına ilişkin mevcut durumun değerlendirilmesi ve sorumlulara çağrı yapılmasının bir gereklilik olduğu ifade edildi.

- Yaşlanan nüfus ve artan ihtiyaçlar

Resmi verilere göre 65 yaş ve üzeri nüfus oranının yaklaşık yüzde 9 seviyesinde olduğuna işaret edilen ve kayıtlı olmayan nüfusun da dikkate alınmasıyla yaşlı nüfusun ve buna bağlı ihtiyaçların resmi verilerin ötesinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Dünya ve Avrupa’daki eğilimlerin, yaşlanan nüfusun güçlü politikalarla yönetilmesi gerektiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

- Başlıca sorun alanları

“Henüz Avrupa kadar yaşlı bir toplum olmasak da hızla bu noktaya doğru ilerlediğimiz gerçeği, bizi bugünden hazırlıklı olmaya zorlamaktadır” denilen açıklamada, başlıca sorunlar; "geriatri hizmetlerindeki eksiklikler, evde bakım hizmetlerinin yetersizliği, yaşlı bakım merkezlerinin eksikliği, Lapta Huzurevi’nin durumu, dijital sağlık sistemlerine erişim sorunu, hastanelerde hasta bakımı alanındaki denetimsizlik ve yaşlılıkta sosyal yalnızlık" olarak sıralandı.

Açıklamada, geriatri hizmetlerinde ciddi eksiklikler bulunduğu, kronik hastalıkların yönetilebileceği yeterli donanıma sahip servislerin olmadığı ve bu alanda uzmanlaşmış hekim ile hizmet altyapısının son derece sınırlı olduğu ifade edildi.

Evde bakım hizmetlerinin denetimsiz, düzensiz ve büyük ölçüde bireylerin kendi maddi imkânlarına bırakılmış durumda olduğu belirtilerek, günümüzde sağlık politikalarının yaşlı bireylerin kendi evlerinde ve sosyal çevrelerinden kopmadan desteklenmesini esas aldığına dikkat çekildi. Bu yaklaşımın yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruhsal iyilik halini, bağımsızlığı ve yaşam kalitesini de koruduğu vurgulanarak, evde bakım hizmetlerinin kamusal, denetimli ve yaygın bir sistem olarak ele alınması gerektiği kaydedildi.

Bakım gerektiren hastalar için devletin yeterli sayıda bakım evi bulunmadığına işaret edilen açıklamada, ülke genelinde her bölgede erişilebilir ve nitelikli yaşlı bakım merkezlerine ihtiyaç olduğu belirtildi. Yıllardır yenilenmesi beklenen Lapta Huzurevi’nin ise çağdaş koşullara uygun şekilde yeniden yapılandırılmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, mevcut dijital sağlık uygulamalarının yaşlı dostu olmadığı ve hizmetlere erişimde ciddi engeller yarattığına dikkat çekildi.

Hastanelerde “hasta bakıcı” adı altında çalışan kişilerin önemli bir kısmının eğitimsiz, denetimsiz ve yüksek ücretlerle hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bu alanın bazı hastanelerde kontrolsüz ve örgütsüz bir yapı içerisinde işlediğine dair ciddi gözlemler bulunduğu kaydedildi. 2022 yılında yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Yasası ile 100 hasta bakıcı kadrosunun yasal olarak oluşturulmasına rağmen, bu kadroların halen açılmamış olmasının önemli bir eksiklik olduğu dile getirildi.

Yaşlı bireylerin sosyal izolasyonunun fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığına işaret edilen açıklamada, yaşlılıkta sosyal yalnızlığın önemli bir sorun alanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, “yaşlılık korunması gereken bir yük değil, güçlendirilmesi gereken bir yaşam evresidir” ifadesine yer verilerek, bu alanda bütüncül ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

- Çözüm önerileri

Bu doğrultuda çağrının açık olduğu belirtilen ve çözüm önerilerinin aktarıldığı açıklamada; geriatri hizmetlerinin acilen yapılandırılması, evde bakım hizmetlerinin kamusal, denetimli ve yaygın bir modele dönüştürülmesi, bakım hizmetlerinde eğitim ve sertifikasyonun zorunlu hale getirilmesi, ülke genelinde yaşlı bakım merkezleri kurulması, Lapta Huzurevi’nin gecikmeden yenilenmesi ve sağlık sisteminde etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması gerektiği ifade edildi.

“Yaşlılarımız bu toplumun hafızası, emeği ve vicdanıdır. Onlara saygı, yalnızca sözle değil, kararlı ve sürdürülebilir politikalarla gösterilmelidir” ifadelerine yer verilen açıklamada, yaşlı sağlığı, bakım hizmetleri ve onurlu yaşlanma politikalarının CTP’nin öncelikleri arasında olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, CTP iktidarında geriatri hizmetlerinden evde bakıma, yaşlı bakım merkezlerinden denetimli ve eğitimli bakım sistemine kadar tüm alanların bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı; yaşlı bireylerin kendi evlerinde ve yaşam çevrelerinde güvenli ve destekli bir şekilde yaşayabilecekleri, ihtiyaç duyduklarında ise nitelikli bakım hizmetlerine erişebilecekleri bir sistemin kararlılıkla hayata geçirileceği ifade edildi.