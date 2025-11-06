Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Haspolat’taki yeni Merkezi Cezaevi güzergahında yürütülen bakım-onarım çalışmalarını inceledi.

Arıklı, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve yerli kaynaklarımızla, ülke genelindeki karayolu altyapısını adım adım yeniliyor, yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz.” dedi.

Bakanlık’tan tarafından yapılan açıklamaya göre, Arıklı, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nun Hamitköy Çemberi’nden Değirmenlik Kavşağı’na kadar olan bölümünün çift yönlü olarak tamir edildiğini belirtti.

Güzergahın yaklaşık 4 bin 500 ton asfalt kullanılarak tamamlandığını söyleyen Arıklı, trafik güvenliği için yolda çizim yapıldığını kaydetti.

-“Cezaevi-Hala Sultan Camii yolu tamamlanmak üzere”

Merkezi Cezaevi-Hala Sultan Camii arasındaki 4,2 kilometrelik yolun 2,6 kilometrelik kısmının tamamlanarak trafiğe açıldığını da belirten Arıklı, bu kesimde 13 bin ton PMT ve 6 bin ton asfalt kullanıldığını ifade etti.

Arıklı, yolun kalan 1,6 kilometrelik sanayi girişi kesiminde ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“KKTC’deki altyapı projelerinde bizlere her zaman destek olan Anavatan Türkiye’ye ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim.” diyen Arıklı, “Onların teknik desteği ve tecrübesiyle yollarımız daha dayanıklı hale geliyor.” ifadelerini kullandı.

Arıklı’ya Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu da eşlik etti.