Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Erhan Arıklı, KKTC Tekvando Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve federasyonun yeni yönetim üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, KKTC Tekvando Federasyonunun yeni yönetim kurulu üyeleri ile tanıştı ve federasyonun çalışmaları hakkında Başkan Gökbilen’den bilgi aldı.

Arıklı, Tekvando Federasyonunun yetiştirdiği sporcular ile KKTC’nin yurtdışında düzenlenen uluslararası organizasyonda başarıyla temsil ettiğini, KKTC’ye uygulanan haksız spor ambargosunu deldiğini ve ülkeye pek çok madalya kazandırdığını ifade etti.

Arıklı, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Tekvando Federasyonuna destek olmaya devam edeceklerini belirtti.