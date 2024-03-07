Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tam eşitlik sağlanana kadar mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, yeryüzündeki güzellikleri ve güçleri temsil eden kadınlara özel bir günü kutluyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, verdikleri emekleri, zorluklara karşı gösterdikleri direnci ve en zor durumlara karşı dayanma güçlerini saygıyla selamlıyorum.

Kadınlar, savaşlarda yer almış, üretim için emek harcamış, nesillerin yetişmesinde önemli bir rol oynayarak tarihimize damga vurmuştur. Kadınlar, toplumun her alanında varlıklarıyla milletimize ilham veren muazzam bir güce sahiptir. Bu gücün potansiyelini ortaya çıkarmak için el ele vermeli ve bu doğrultuda çalışmalıyız."

Bakan Arıklı, bugün, kadınların tarih boyunca kazandığı hakları kutlarken, bir yandan da hala mücadele edilen alanlar olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret ederek, "Tam eşitlik sağlanana kadar da bu mücadele devam etmeli." dedi. Arıklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eşitlik ve adalet mücadelesinde ön saflarda yer alan tüm kadınları selamlıyor, birlikte daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemeye devam etme çağrısında bulunuyorum.

Kadınlarımızın her biri birer kahramandır. Kadınlara yeterince fırsat verilmesi halinde, halkımızın ve ülkemizin çok daha iyi yerlere geleceğinden kuşkum yoktur. Birlikte, daha adil, daha eşit ve daha güçlü bir dünya inşa etmek için el birliğiyle çalışmalıyız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!”