Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakanlığa bağlı Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, bu amaçla geçen günlerde Ankara’da TÜSEKON-Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Yönetim Kurulu ile bir toplantı yaptı.

Toplantıya, Türkiye Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, TÜSEKON Genel Başkanı Nusret Türker, TÜSEKON Yönetim Kurulu üyeleri, TÜSEKON Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Sürücü Standartları–Trafik Eğitim Kurumu Kurucu Başkanı Cemal Sunar, KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Şükrü Beykan, Başkan Yardımcısı Emirzade Tilki ve Birliğin Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

-“İş birliği daha da geliştirilecek”

Bakanı Arıklı, ülkedeki sürücü eğitimlerinin standardizasyonu ve daha çağdaş bir şekilde yürütülebilmesi için bir süre önce Türkiye’deki ilgili kurumlarla işbirliği kararı aldıklarını söyledi.

Arıklı, bu iş birliğinin Trafik Dairesi Müdürü ile şoför okulları temsilcilerinin geçen ocak ayının ortalarında Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Güner’e resmi bir ziyaret gerçekleştirmeleri ile başladığını kaydetti.

“Amacımız sürücü eğitimlerinin daha çağdaş ve modern bir şekilde verilmesini sağlamak. Ayrıca trafik kurallarına uyan, kural ihlallerinin ne gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin farkında olan, karşısındakine saygılı ve sorumluluk sahibi sürücüler yetiştirmektir.” diyen Arıklı, “Anavatan Türkiye ile bu konuda yapılan işbirliği daha da geliştirilecektir” dedi.