Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, “Araştıran, soruşturan, olgulara dayalı haber yaparak halkı bilgilendiren tüm gazetecilerimize selam olsun” dedi.

Arıklı 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 135 yıl önce bir Kıbrıs Türkü tarafından çıkarılan ilk gazete olan Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü, doğru gazetecilik yapan basın emekçilerimize saygı ve harcadıkları emeği selamlama günüdür. Gazeteciliğin başlıca amacı halkı bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmektir. Bir gazeteci bu amaçlarla mesleğini icra ederken de belirli özgürlüklere sahip olmalıdır. Ancak muhalif olduğu bir grubu veya bir bireyi linç etmek, yalan yanlış bilgilerle onlara karşı halk arasında antipati uyandırmak, yargısız infaz, maddi çıkar ve rant için yapılan gazetecilik ülkemize ve dünyaya büyük zararlar vermiştir, vermeye de devam ediyor. Bu yüzdendir ki mesleğinin hakkını veren, araştıran, soruşturan ve olgulara dayalı haber yaparak halkımıza hizmet eden tüm gazetecilerimize selam olsun. 11 Temmuz Basın Günü kutlu olsun.”