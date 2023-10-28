Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin küllerinden yeniden dirilen, varlık ve yokluk mücadelesi veren yüce Türk milletinin, yüz binlerce şehidin kanı ile kazandığı istiklalin ardından kurduğu modern bir devletin adı olduğunu kaydederek, bu aziz devletin kuruluşunun yüzüncü yılını büyük bir mutlulukla kutladıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Arıklı, ”İnanıyoruz ki önümüzdeki ikinci yüzyıl, ‘Türklerin Yüzyılı’ olarak adlandırılacak, ‘1 Millet 7 Devlet’ esasına dayanan büyük Türk Birliği’ni kuracağımız yeni bir dönem olarak tarihe geçecektir” dedi.

Arıklı, KKTC’nin de Türkiye’nin öncülüğünde kurulacak olan Türk Birliği’nin içerisindeki şerefli yerini alacağını belirtti.

Türk milletinin 5 bin yıllık tarihi ile dünyanın en eski milletlerinden birisi olduğunu, bu süre içerisinde yaşadığı üç kıtada 17’si imparatorluk olmak üzere yüzlerce devlet kurduğunu, Osmanlı İmparatorluğu’nun da kurulan bu devletlerin içerisinde en uzun ömürlü ve en geniş coğrafyaya yayılan bir devlet olduğunu anımsatan Arıklı, şöyle devam etti:

“Ne var ki, ünlü sosyolog ve tarihçi İbn Haldun’un dediği gibi: ‘Devletler de insanlara benzer. Doğar, büyür ve ölür’. Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama ve yıkılış süreci 200 yıl sürmüş ve nihayet çeşitli iç ve dış nedenlerle tarih sahnesinden çekilerek yerini ‘üniter’ ve ‘milli’ bir devlet olan, Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, küllerinden yeniden dirilen, varlık ve yokluk mücadelesi veren yüce milletimizin, yüzbinlerce şehidin kanı ile kazandığı istiklalin ardından kurduğu modern bir devletin adıdır. Bugün bu aziz devletin kuruluşunun 100. yılını, büyük bir mutluluk içerisinde kutluyoruz.

İnanıyoruz ki önümüzdeki ikinci yüzyıl, ‘Türklerin Yüzyılı’ olarak adlandırılacak, 1 Millet, 7 Devlet esasına dayanan büyük Türk Birliğini kuracağımız yeni bir dönem olarak tarihe geçecektir. KKTC de Türkiye’nin öncülüğünde kurulacak olan Türk Birliğinin içerisindeki şerefli yerini alacaktır.”

Arıklı, Anavatan’ın 100. yaş gününü kutlayarak, Türk milletine modern bir devlet armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları olmak üzere, 1071’den bu yana, kanları ve canları ile Anadolu’yu Türk yurdu haline getiren aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygı ile andığını kaydetti, “Milletimizin bayramını kutluyor, nice yüzyıllara diyoruz” ifadelerini kullandı.