Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ederek, tüm halkın ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Kandil dolayısıyla mesaj yayımlayan Bakan Arıklı, Miraç’ın insanlığın manevi yükselişini, sabrı, umudu ve Allah’a yakınlaşmayı simgeleyen müstesna bir gece olduğunu ve hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yüce makamlara yükseldiği bu kutlu gecenin, kalplerimize huzur, hayatlarımıza bereket ve ülkemize esenlik getirmesini diliyorum.” dedi.

Miraç Kandili'nin birlik ve beraberliği güçlendirmesine, kardeşlik bağlarını pekiştirmesine ve tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesine vesile olmasını temenni eden Arıklı, “Bu mübarek gecede yapılan duaların kabul, edilen ibadetlerin makbul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.