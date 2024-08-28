Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne Anayolu’nun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağının temeli atıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne Anayolu’nun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreninde, nisan ayında tamamlanması öngörülen katlı kavşak projesi ile Gönyeli Çemberi trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını kaydetti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne Anayolu’nun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreni, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan tören, Karayolları Dairesi Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları ile devam etti.

-Arıklı: “Gönyeli Çemberi trafiği tarihe karışacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, törende yaptığı konuşmada, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesinin özelde Lefkoşa’nın genelde ülkenin trafiğini rahatlatacağını kaydetti.

Göreve başladığında, bugün temeli atılan yonca kavşağının hedefleri arasında ilk sırada olduğunu belirten Arıklı, bunun için gereğinin yapıldığını söyledi ve proje ile ilgili istimlak parasını üstlendiğini belirttiği Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’ne (KEİ) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişten beridir her konuda KKTC’ye destek olduğunu ve altyapının geliştirilmesinde de KKTC’nin yanında olduğunu belirten Arıklı, “Kıbrıs Türkleri olarak ‘şükran sana Anavatan’ değil de ‘kurban sana Anavatan’ dememiz gerekmez mi?” dedi.

“Gönyeli Çemberi trafiği tarihe karışacak.” diyerek, katlı kavşak projesi ile Gönyeli Çemberi trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını kaydeden Arıklı, projenin nisan ayına kadar biteceği öngörüsünü paylaştı.

Arıklı konuşmasında, “Yaptığınız iyilik asla unutulmayacak.” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile yeni Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’e, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz’e ve Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk’e teşekkür etti.