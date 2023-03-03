Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 2030’lu yıllarda sıvı yakıtla çalışan arabaların sayısının önemli oranda düşeceğini ifade ederek, benzincilerin elektrikli araba dönemine hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıklı, Levent Çağdal başkanlığındaki Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği yönetim kurulunu kabul ederek bir süre görüştü.

Benzincilerin sorun ve taleplerini dinleyen Arıklı, tüm sektörlerin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, iletilen talepleri hükümet olarak değerlendireceklerini söyledi.

2030’lu yılların küresel ekonomi ve meslekler için bir dönüm noktası olacağını, devletin bu dönüşüme şimdiden hazırlıklı olması gerektiğini de kaydeden Arıklı, aynı dönemde sıvı yakıtla çalışan arabaların sayısının da önemli oranda düşeceğini ve benzincilerin şimdiden uzmanlarla iş birliği içerisinde bu değişime hazırlanması gerektiğini ifade etti.