Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Turizm Bakanlığı eski Turizm Planlama Müdürü Turgut Muslu (Sanık 1) ve İş insanı Tekin Arhun’un (Sanık 2) Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davasına müdafaanın son tanığının dinlenmesiyle dün de devam edildi

Adli Bilişim Uzmanı Medine Albayrak dinlendi

Hatırlanacağı üzere; davada birbirinden farklı iki aylık faaliyet raporu bulunuyor. Tahkikat aşamasında polis tarafından biri orijinal diğeri ise sahte kabul edilen iki rapor için hazırlanan uzmanlık raporu tartışmalı. Muslu ve Arhun ise sahtelendiği ileri sürülen raporu sahtelemekle suçlanıyor.

Davanın dünkü duruşmasında da savunma avukatlarından Serhan Çınar, Adli Bilişim Uzmanı Medine Albayrak’ı tanık olarak dinletti.

Albayrak: Adli Bilişim Uzmanlığı şirketimi kurarken Başsavcılık ve PGM’den onay aldım

Lisansı Bilgisayar Mühendisliği, Gazi Üniversitesi’ndeki yüksek lisansı ise Adli Bilişim Uzmanlığı olan Albayrak, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Adli Bilişim Uzmanlığı hizmetleri sunan ilk özel şirketin kurucusu.

Albayrak Mahkemede kendisini tanıtırken aynı zamanda Bilgisayar Mühendisleri Odası’nda da Sayman görevinde olduğunu belirtti, şirketini kurarken de Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılık tarafından kendisine olumlu görüş verildiğini kaydetti. Albayrak hem eğitimine hem de izinlerine ilişkin tüm belgeleri de Mahkemeye emare olarak sundu.

“Bilgisayarlar incelenmeden orijinal ya da sahte denilemez”

Serhan Çınar Albayrak’ın Mahkemede emare 1 ve emare 3 olarak kayıtlı olan iki ayrı rapora bakmasını istedi ve imza ve mühür olup olmadığını sordu, Albayrak fiziki olarak incelediği raporlarda imza ve mühür olmadığını belirtti.

Çınar, iki raporun 3. ve 4. sayfalarında farklılıklar olduğunu ve Albayrak’ın bunlara bakmasını isteyerek, “Hangi rapor sahte hangisi gerçek söyleyebilir misiniz?” diye sordu.

Albayrak, “Hayır. Bu belgeler bir yazıcı cihazdan çıktığına göre; bir bilgisayara bağlıdır. Dijital ortamda inceleme yapmam gerekir. Bu şekilde bakıldığında ikisi de orijinal olabilir. Adli Bilişim basamak basamak ilerler. Önce ilgili bilgisayarların imajını alırız, sonra proses işlemi yaparız. Kayıtları incelediğimizde, bilgisayarın tüm işleyişini kronolojik olarak görürüz ve bunları inceleriz” dedi.

“O bilgisayarlarda analiz yapılsaydı her şey görülürdü”

Çınar Albayrak’a, raporun hazırlandığı EBİ adlı firmanın bilgisayarlarına bakılsaydı; bunun görülüp görülmeyeceğini sordu, Albayrak bunun görüleceğini belirterek şunları söyledi;

“O bilgisayarlarda analiz yapılsaydı, rapor orada yazılmışsa ne zaman yazıldığı, kaç kere değiştirildiği, hangi yazıcıdan kaç kere çıkarıldığı, üzerinde kaç kez değişiklik yapıldığı görülürdü” dedi.

Albayrak, inceleme yapılması gereken bilgisayarların alınamadığı durumlarda (Örneğin hastane bilgisayarları), o bilgisayarı ortamından koparmadan harddiskinin imajının (kopyasının) alındığını ve onun üzerinde inceleme yapıldığını söyledi.

“Adli Bilişim bir basamaklar zinciridir, biri eksikse delillikte düşer, şüphe vardır”

Avukat Serhan Çınar, “Peki emare 1 asıl, emare 3 sahte diyebilir miyiz?” diye sordu.

Albayrak bu soruya, “Kesinlikle, asla. Benim bunlara orijinal ya da sahte diyebilmem için bu bahsettiğim incelemeleri yapmam gerekir” cevabını verdi.

Bunun üzerine Çınar bilgisayarların incelenmemesinin eksiklik olup olmadığını sordu.

Albayrak, “Evet. Adli Bilişim bir basamaklar zinciridir. Mesela hiç görmediğimiz bir bilgisayar incelemesiyle ilgili hazırlanan raporlara da basamaklarına bakarak yorum yapabiliriz. Mahkemelerde şahadet verebiliriz, veriyoruz. Basamaklarda eksiklik varsa ‘Burada şüphe var’ deriz. Mesela polisin aldığı bilgisayarı inceleme saati ve dakikası, Mahkemenin inceleme emri verdiği saat ve dakikadan 10 dakika önce ise bile o delillikten düşer, şüphe vardır” dedi.

Albayrak’ı Savcı İldeniz istintak etti

Savcı Mustafa İldeniz’in istintakına geçilmeden önce; İldeniz Mahkemeden ara isteyerek, Albayrak’ın Mahkemeye sunduğu, kendisine şirket kurulumu için Başsavcılıktan gelen onay yazısını incelemek istediğini belirtti.

Mahkeme verilen 15 dakikalık aranın ardından İldeniz’in istintakıyla devam etti.

İldeniz Albayrak’ın “uzmanlık sertifikası” olmadığını söyleyerek, kendisinin uzman olarak kabul edilemeyeceğini savundu.

Albayrak bu iddiaya; sertifikanın daha kısa süreli eğitimler içerdiğini, diplomadan daha az öneme haiz bir belge olduğunu, kendisinin uzmanlığının Gazi Üniversitesi’nde yaptığı Adli Bilişim Uzmanlığı yüksek lisansı ile belgeli olduğunu belirtti.

Savcı İldeniz, “KKTC Mahkemelerinde kaç uzmanlık raporu verdiniz?” diye sordu, Albayrak bu sayının 5 olduğunu ve hatta Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın da kendisini bir davaya “bilirkişi” olarak görevlendirdiğini ekledi.

Duruşma, iddia makamı ve savunma makamının hitaplarını yapmak üzere bugün saat 11.30’a ertelendi.