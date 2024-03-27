Araçlarında silah ve mermi bulunan iki zanlı, sınırda yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Operasyonlarında hız kesmeden devam eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri araçlarına gizledikleri silah ve mermilerle Metehan Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışan Kıbrıslı Rumlar Antonis Artemı ve Spyros Spyrou’yu suçüstü yakaladı.Tutuklanan zanlı iki zanlı “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruftu” suçlarından tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Ertarkan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 26 Mart 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde GKRY vatandaşı Antonis Artemı’nin ve Spyros Spyrou’nun KST 244 plakalı araç ile Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yaptıktan sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan bilgi ışığında Metehan Sosyal Konutlar park yeri içerisinde tespit edildiklerini söyledi. Polis, zanlıların aracında yapılan arama neticesinde aracın arka koltuk üzerinde siyah renk el çantası içerisinde 9 adet 7.65 mm çapında kanunsuz patlayıcı madde olan mermiler bir adet 7.65 mm çapında Retay X marka siyah renk tabanca yine aracın arka koltuk arasında bulunan gizli bölme içerisinde bir adet 9 mm çapında markasız siyah renk kanunsuz ateşli silah olan tabanca tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Polis, emare alınan tabancalar ve mermiler üzerinde balistik incelemenin yapılması ve başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gerektiğini ifade etti. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.