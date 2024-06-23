Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de “Kanunsuz Patlayıcı Madde İthali ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Yıldız mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç olayla ilgili bulguları aktardı. Kırgeç 22 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından alınan bilgide Zanlı Mehmet Yıldız'ın tasarrufunda kanunsuz patlayıcı madde olduğu öğrenildiği ve ayni gün saat 19.15 raddelerinde zanlının Gönyeli’de faaliyet gösteren bir Cafe’nin park yerinde tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının üzerinde ve tasarrufunda park halinde bulunan KC 510 plakalı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada, bahse konu araç içerisinde kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu toplam 222 adet Feza Torpil marka patlangaç ve 8 adet üzerinde Feza Torpil yazılı karton kutu tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru Kırgeç, konu patlangaçlar ve kutuların emare alındığı ve ayni gün görevli bir polis ekibi tarafından zanlının Girne'de bulanan ikametgahında mahkemeden temin edilen arama emri gereği huzurunda gerçekleştirilen aramada, ikametgahın yatak odasında komedin üzerinde 60 adet Feza Torpil marka patlangaç ve 2 adet üzerinde Feza Torpil yazılı karton kutu bulunup emare olarak zapt edildiğini mahkeme aktardı.

Polis memuru Doğcan Kırgeç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının suçu kabul nitelikte gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta yeni olan bu soruşturmada zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ayrıca sağlık sorunu olduğunu beyan etmesi üzerine de devlet hastanesinde kapsamlı kontrolden geçirilip raporun mahkemeye ibraz edilmesine emir verdi.