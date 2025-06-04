(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde ithal tasarruf suçundan tutuklanan Bülent Karakaplan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 31 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Metehan Kara Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yapmak isteyen zanlının kullanımında bulunan LC 527 plakalı araçta yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 60 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu 3 günde emarelerin analize gönderildiğini, gerekli ifadelerin alındığını açıkladı. Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün ıspatı vücut yapmasına, 45 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.