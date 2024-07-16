Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu " suçundan tutuklanan Görkem Güzelyurt bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Berk Çakır mahkemede olguları aktardı.

Polis, alınan bilgi üzerine, 16 Temmuz 2024 tarihinde, saat 01.45 raddelerinde, Girne'de, "Gate Bar" isimli işletme önünde, zanlının MK 400 plakalı Range Rover marka aracının içerisinde yapılan aramada aracın orta konsolu içerisinde siyah renkli Rayban marka gözlük kutusu içerisinde 4 paket satışa hazır halde paketlenmiş vaziyette yaklaşık 2.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, aynı gün evinde arama yapıldığını ve 4 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet öğütücü içerisinde yaklaşık 0.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.