Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs’ta, Girne’de bir apartmanın araç park yerinde park halindeki aracın sağ yan tarafının muhtemelen sivri uçlu bir cisimle kasten çizilerek hasara uğratılması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen B.B.O.(E-41) tespit edilerek tutuklandı.