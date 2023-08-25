Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin (KTEB) taşındığı yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, KTEB Yönetim Kurulu üyelerini Lefkoşa Arabahmet bölgesinde yeni hizmet binalarını faaliyete açmalarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “restorasyonu tamamlanan bina sayesinde tarihi değerleri barındıran bölgenin, aynı zamanda çağdaş değerlere de ulaşacağını” ifade etti.

Eczacılığın kutsal bir meslek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, mesleğin gelişmesi için hayat boyu eğitim, yeniliklerin halka sunulması ve yeni nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, eczacılık mesleğinde emeği geçen ancak hayatta olmayanları rahmetle andı, emekli olanlara sağlıklı günler diledi.