Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO), Yaylı Quartet konseriyle müzik ve dansı buluşturduğu bildirildi.

Yaylılar, bateri ve konuk dansçıların yer aldığı, kemanda Zehra Bayraktar Durak, Nurten Ersever Eser, Münüre Denizcioğlu, viyolonselde Nalan Iğdır Varoğlu ve bateride Yusuf Çerkez’in bulunduğu konserde Canel Okçun ve Mustafa Uluboy da bazı parçalara danslarıyla eşlik etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Liber Tango, Hungarian Dance, Pirates of the Caribbean, Explosive ve God Father gibi birçok eser müzik severlerin beğenisine sunuldu.

Konseri LTB Başkanı Mehmet Harmancı, meclis üyeleri Tahir Hoca ve Mehmet Manavoğlu yanında müzikseverler ilgiyle takip etti.

Konser sonunda konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, muhteşem performanslar ve harika dans gösterileriyle dolu bir müzik akşamı yaşandığını ifade etti.

Harmancı, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın farklı tarzlar ve konserlerle seyirci karşısına çıktığını, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun başarılı çalışmalarını devam ettirdiğini ve ARKHE’nin de farklı temalar etrafında yaratıcı, disiplinler arası ve eş zamanlı üretimlere ev sahipliği yaptığını belirtti.