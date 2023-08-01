KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak göç akınlarını önleyeceği gerekçesiyle Rum Yönetimi tarafından ara bölgede bazı noktalara çekilen dikenli tellerin istenilen sonucu vermediğini, tellerin akıbetinin ne olacağına Eylül ayında yapılacak değerlendirmede karar verileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum hükümeti tarafından, KKTC’den Güney Kıbrıs’a sözde kaçak göç akınını önleme gerekçesiyle döşenen dikenli tellerin akıbetinin Eylül ayında yeniden değerlendirileceğini, tellerin kaldırılması ihtimalinin de bulunduğunu yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin, “Astromerit-Akaki (Akaça)” arasındaki 11 kilometrelik alana çekilen fiziki engel ve dikenli tellerin, aynı uygulamanın 184 kilometre uzunluğundaki Yeşil Hat’tın tamamına yapılamamasından ötürü başarısız olduğu inancını taşıdığını yazdı.

Hristodulidis hükümetinin, ara bölgeye konulan fiziki engelleri kaldırma ve bölgenin denetimini, gelişmiş teknolojik aletler ve insan gücüyle sağlama düşüncesini taşıdığı vurgulandı.

Rum hükümetinin, kaçak mülteci akınları sebebiyle Türkiye’ye yönelik AB nezdinde politikalar yürütme yanlısı olduğunu vurguladı.

- - Mülteci sayısında düşüş

Gazete haberinin devamında, kaçak mülteci konusunda ise rakamların iyileşme gösterdiğini, Mart-Temmuz 2022 döneminde geri gönderilenlerin sayısı 2 bin 323 iken, bu yıl aynı dönemde 3 bin 500 kişinin geri gönderildiğini yazdı.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Mart-Temmuz 2022 döneminde 10 bin 625 kişinin siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunu, bu yılın aynı döneminde ise bu rakamın yüzde 53 düşüşle 4 bin 960 olarak kayda geçtiğini açıkladı.

Haberde ayrıca, son dönemde insan tacirlerinin yöntem değiştirerek denizden mülteci getirme yoluna gittikleri, Suriyeli kaçakların sayısında da artış gözlemlendiği vurgulandı.