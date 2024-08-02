BM Rum yönetimini sığınmacıları geri püskürtmekle suçladı

Güney Kıbrıs ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün yeni bir sığınmacı krizi patlak verdi.

Politis ve diğer gazeteler, son 48 saatlik sürede KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak yollarda geçmek isteyen 48 düzensiz göçmenin Rum yönetimi tarafından durdurulduklarını ve BM’nin uyarılarına rağmen ara bölgede bulunan BM çadırlarının olduğu bölgeye götürüldüklerini yazdı.

Gazete, “BM Bizi Alenen Push Backs Yapmakla Suçluyor – Ara Bölgede Mahsur Kalan Mülteci Sayısı 95’e Yükseldi – Düzensiz Göçmenlerin Ara Bölgede Mahsur Kalmalarında Yeni Çıkmaz” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, son 48 saatte bir grup sığınmacının KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek isterken “ara bölgede sıkıştıklarını” yazdı.

Gazete, “düzensiz göçmenlerin” ara bölgede mahsur kalmaları olayının, BM ile Güney Kıbrıs yönetimi arasında ciddi bir krize dönüşme yolunda ilerlediğini, BM’nin Rum polisini, söz konusu sığınmacıları ara bölgeye itmekle suçladığını yazdı.

Rum yönetiminin, denizlerden mülteci akınlarıyla mücadele yönünde yoğun tedbirler alması nedeniyle mülteci akınlarının yeniden karadan, KKTC’den Güney Kıbrıs’a doğru yoğunlaşmaya başladığı iddiasında bulunan gazete, son 48 saat içinde 48 sığınmacının KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçme girişiminde bulundukları sırada ara bölgede mahsur kaldıklarını aktardı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, ilk olayın 31 Temmuz Çarşamba günü yaşandığını, Afganistan uyruklu 4 kişilik bir ailenin “Peristerona” bölgesinden, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek isterken ara bölgede tespit edilerek BM’nin “Avlona” bölgesinde, ara bölgede bulunan çadır yerleşkesine götürüldüklerini yazdı.

Gazete, ikinci olayın ise, dün sabah 02.00 sularında yaşandığını, 44 Suriye ve Filistin uyruklu şahsın “Peristerona” mezarlığı bölgesinde, ara bölgede tespit edilerek durdurulduklarını ve BM makamlarıyla, bu şahısların da çadır kente götürülmesi konusunda iletişime geçildiğini belirtti.

BM’nin Rum makamlara, çadır kentin bu kişileri barındıracak kapasitesi olmadığı bilgisini iletmesine rağmen mültecilerin otobüslerle “Avlona” bölgesine götürüldüklerini ve ara bölgede, barınak olmadan kalmaya başladıklarını belirten gazete, şu anda ara bölgede, 51’i “Avlona” ve “Aglancia” (Eylence) çadır kentleri, 44’ü de dün götürülenler olmak üzer toplamda 95 mültecinin bulunduğunu yazdı.

- Sıddık Rum makamları suçladı

Gazete haberinin devamında, BM Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda Rum makamları, mültecileri ara bölgeye geri itmeleri nedeniyle alenen suçladığını yazdı.

Habere göre Sıddık açıklamasında; “Sürekli talep etmemize rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti, sığınmacıları BM kontrolündeki ara bölgeye getirmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Gece boyunca 44 sığınmacının önlerinin kesildiğini ve sığınma prosedürlerine erişimlerinin olmadığını” belirten Sıddık, “bunlardan en az dördünün, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında durdurulduklarını ve hem UNFICYP hem de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin itirazlarına rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından ara bölgeye getirildiklerini” vurguladı.

Sıddık, “bu insanların ara bölgede mahsur şekilde kalamayacaklarını, bu soruna acil bir çözüm bulunması gerektiğini” belirterek “bu insanların sığınma prosedürlerine ve uygun kabul koşullarına erişimlerinin sağlanmasının uluslararası mülteci hukukundan iler gelen bir zorunluluk olduğunu” ifade etti.

Sıddık, UNFICYP’in diğer sığınmacıların barınmakta olduğu ara bölgedeki noktaya başka sığınmacı getirmediğini, zaten bu 44 kişiyi ağırlayacak imkanlarının bulunmadığını da vurguladı.

Alithia gazetesi ise Alim Sıddık’ın açıklamasını: “UNFICYP Ara Bölgede 44 Yeni Mülteciden Endişeli – Sıddık: Kıbrıs Polisi Siyasi Sığınmacı Getirmeye Devam Ediyor” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.