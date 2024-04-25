Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, uzlaşılmış bir çözüme ve kalıcı barışa ulaşmak için mücadele verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı

Bazı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri Slovakya Büyükelçiliği tarafından ara bölgede düzenlenen rutin toplantılar kapsamında bir araya geldi.

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Ledra Palace Otel’de yer aldı.

Toplantıda katılımcılar YKP’nin önerisiyle “1964, 1974 ve 2004’ün yıl dönümlerinde nereye gidiliyor?” başlığını ele aldı.

Büyükelçilik tarafından verilen bilgiye göre, toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, Gazze’de yaşananların savaşın yıkıcı yüzünü bir kez daha hatırlattığına vurgu yapıldı ve “İşte tam da bu nedenle uzlaşılmış bir çözüme ve kalıcı barışa ulaşmak için mücadele vermemiz gerekiyor” denildi.

Bölgede acilen ateşkese ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi’ne insani yardım akışının çoğaltılması, Gazze Şeridi’ndeki sivillerin korunması ve Gazze’ye uluslararası hukuka uygun şekilde geniş ölçekte insani yardım sağlanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması talep edildi.

“-Çözülmemiş Kıbrıs sorunu Kıbrıslıların çıkarına aykırı çalışan bir kum saati”

Çözülmemiş Kıbrıs sorununun, tüm Kıbrıslıların çıkarına aykırı çalışan bir kum saatine benzediği ifade edilen açıklamada çözüme ulaşma konusunda zamanın daraldığı yer aldı.

Açıklamada, siyasi parti temsilcilerinin çözüm müzakerelerin yeniden başlatılması fırsatının sivil toplumun aktif katılımı, siyasi partiler ve iki toplum lideri tarafından etkin bir şekilde kullanılması yönünde fikir birliğine vardığı da kaydedildi.

-9 Mayıs’ta toplantılara başlama yıl dönümü nedeniyle etkinlikler…

Mayıs ayının Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen iki toplumlu rutin toplantılara başlanmasının yıl dönümü olduğu da hatırlatılan açıklamada iki toplumlu diyaloğun başlatılmasının yıl dönümü nedeniyle 9 Mayıs Perşembe günü Ledra Palas Otel’de bir “Barış Ağacı Dikme Töreni”, ardından da kokteyl düzenleneceği belirtildi. Etkinlikte Slovak Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı’nın da yer alacağı kaydedildi.

Siyasi partilerin bir sonraki toplantısı 6 Haziran Perşembe günü Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ev sahipliğinde düzenlenecek.

Bugünkü toplantıya Slovakya Büyükelçisi Martin Bezak; KKTC’den Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP); Güney Kıbrıs’tan ise Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller(CGP), Sosyalist Parti (EDEK) ile Birleşik Demokrat temsilcileri katıldı.