Kıbrıslı Rum Yeorgios Kiriaku’nun 1974’ten beridir “Ayios Demetios” (Metehan) bölgesinde, ara bölgede bulunan ve ikamet edilemeyen evi için kanalizasyon vergisi talep edilmesi şaşkınlık yarattı.

Alithia gazetesi, Yeorgios Kiriaku’nun 1974’ten beridir “Ayios Demetios” (Metehan) semtinde, ara bölgede yer alan ve yerleşime açık olmayan evi için Rum yetkili makamlarının 2023 yılı kanalizasyon vergisi talep ettiklerini yazdı.

Gazete, “Ayios Demetios’ta” bulunan “Priamu” isimli yolun bir tarafında bulunan evlerin Güney Kıbrıs tarafında kaldığını ancak yolun ve Kiriaku’nun evinin de bulunduğu karşı sıradaki evlerin ise ara bölgeye dahil edildiklerini belirtirken 20,15 Euro tutarındaki verginin, ara bölgede bulunan ve 1974’ten beridir oturulmayan ev için talep edildiğini aktardı.

Kiriaku’nun itiraz ederek verginin silinmesini istediğini ancak söz konusu evin, Rum Tapu Kadastro Dairesi tarafından “Kıbrıs Cumhuriyeti” sınırları içerisinde gösterilmesi sebebiyle bu talebinin de reddedildiğini vurgulayan gazete, 2019 yılında Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Kostas Petru’nun, söz konusu evin ara bölgede yer aldığına dair yazılı belge vermesine karşın Rum makamların, bu yıl da aynı belgenin alınarak sunulmasını istediklerini yazdı.

Haberde, son dört yılda neyin değiştiğine dair hiçbir Rum makamın izahat veremediği de vurgulandı.

(SB/ÖK)