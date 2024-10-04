Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 15 Ekim tarihinde New York’ta bir araya gelecekleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, tarafların görüşmeye ilişkin farklı bakış açıları taşımalarına karşın, Kıbrıs sorununun çözümü için özlü müzakerelerin başlaması adına “belki de son bir çabada bulunacağı” iddia edildi.

Politis gazetesi yukarıdaki başlık altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Hristodulidis’in 15 Ekim tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’le bir araya gelmelerinin, taraflarca farklı bakış açılarıyla değerlendirildiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in görüşme konusunda “açık gündemli değil” ifadesini kullanmasına karşın Tatar’ın görüşmenin “gayrı resmi” olarak addedilmesinde ısrarcı olduğunu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ise “federal çözüm konusu kapanmıştır” şeklinde açıklamada bulunduğunu belirterek, farklı bakış açılarına karşın Guterres’in “fırsatın önümüzdeki yıl da devam edebilmesi adına son kez, özlü bir müzakere çabası göstereceğini” iddia etti.

Habere göre BM’den diplomatik bir kaynak, Guterres’in “sürece nefes aldırabilmek adına liderlerden, düşük siyasi düzeyde eylemler isteyeceğini” öne sürdü.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ise dünkü açıklamasında, üçlü görüşmenin olumlu etkilerini canlı tutmaya çalıştığını belirtti.

Habere göre Hristodulidis dünkü açıklamasında; “Görüşme tek bir amaçla, müzakerelerin yeniden başlaması umutlarının olup olmadığının görülmesi amacıyla yapılır. Genel Sekreterin girişiminin çok önemli olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Müzakerelerin, uzlaşılmış çerçeve temelinde ve Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için koşulların oluşturulması amacıyla bir görüşme gerçekleştirilmesini kendisinin uzun zamandan beridir arzuladığını” iddia eden Hristodulidis, “bekleyip göreceğiz, görüşme için hazırlanıyoruz” ifadesini kullandı.

Gazete ayrıca, Hristodulidis’in Pazartesi günü Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdığını da aktardı.

- - Stewart: “Zaman daralıyor”

Gazete haberinin devamında ise, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın yaptığı açıklamada, üçlü görüşmenin yapılacak olmasını “cesaret verici” olarak nitelendirdiğini yazdı.

Habere göre Stewart, üçlü görüşmenin önemli bir ilk adım olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüyle sonuçlanacak müzakerelerin başlamasını sağlayacak şekilde ilerlemelerini temenni ettiğini belirterek “iyimser olmasına karşın kolay olmayacağını bildiğini” vurguladı.

Stewart sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca, daha önce de söylediğim gibi, risk büyük çünkü zaman tükeniyor. Adadaki ayrılıklar derinleşmeye devam ediyor ve bunun son fırsat olduğunu kesin olarak söyleyememekle birlikte gelecekte başka fırsatlar olup olmayacağını da bilemiyoruz. Bu yüzden, şimdiki bu fırsatı, sanki sonuncuymuş gibi, en iyi şekilde değerlendirmeliyiz”.

Stewart, BM’nin taraflar arasında köprü kurmaya, duvarları yıkmaya çalışmayı sürdürdüğünü belirtirken tarafları birbirlerine yaklaştırmanın en iyi şeklinin ekonomi olduğunu, ekonomik bütünleşme ile siyasi birliğe giden yolun açılabileceğini iddia etti.

Her iki taraftan uzmanların katıldığı 12 teknik komitenin görüşmelerini kolaylaştırmayı da sürdürdüklerini ifade eden Stewart: “Eğer Kıbrıs sorununun çözümünü umut ediyorsak tek bir gerçek vardır: Kıbrıslılar adada yeniden birlikte yaşamayı ve ‘onlara karşı biz’ olgusunu aşmayı yeniden öğrenmeliler. Bunun ilk adımı ise, her yıl daha kötüye giden karşılıklı anlayışı arttırmaktır” şeklinde konuştu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Özü Olmayan Görüşme İstiyorlar – Türk Tarafı Üçlü Görüşmeyi Esası Olmayan Sosyal Bir Görüşmeye Sınırlamaya Çalışıyor”.

Haravgi: “Hristodulidis ve Tatar’ın Gündemleri Farklı – Uluslararası Toplum İleriye İtekliyor”.

Alithia: “Hristodulidis Uzlaşılardan Kaçınıyor – 15 Ekim Yemeği Öncesindeki Açıklamalarında Ciddi Hatalar”.