Dördüncü "Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025)” Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya'da NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Forum’u takip etmek isteyen basın mensupları için akreditasyon işlemleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan akreditasyon duyurusu şu linkten yapılabilecek:

“ https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/antalya-diplomasi-forumu-11-13-nisan-2025-antalya “

Akreditasyon başvuruları olumlu sonuçlanan ve kayıt işlemi tamamlanan basın mensuplarına, İletişim Başkanlığı tarafından e-posta yoluyla bildirimde bulunulacak.