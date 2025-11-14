Anıtlar Yüksek Kurulu, Lefke Gazi Lisesi binasındaki çalışmaların bilimsel ve sistematik şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Süreçte bir "bekletme” değil, çok aktörlü ve teknik gereklilikleri olan bir proje hazırlık aşamasının söz konusu olduğunu belirten Anıtlar Yüksek Kurulu, alınan kararların teknik raporlar, mimari ve kültürel değerler, uluslararası koruma normları ve kamu güvenliği dikkate alınarak alındığına dikkat çekti.

26 Ağustos itibarıyla Başbakanlığa Bağlı Deprem Denetim Komitesi’nin İnşaat Mühendisleri Odası’ndan hizmet alarak hazırlattığı binaya ilişkin statik güçlendirme projesini Mimarlar Odası’na iletmesinin beklendiğini vurgulayan Kurul, “Projenin tesliminden itibaren bir ay gibi kısa bir süre içerisinde planlama onayı, Anıtlar Yüksek Kurulu onayı ve Mimari Vize süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Anıtlar Yüksek Kurulu, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı tarafından Lefke Gazi Lisesi binası hakkında yapılan değerlendirmeye ilişkin açıklamada bulundu. Kurul, “Lefke Gazi Lisesi’ne ilişkin kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde göz ardı edilmemesi gereken temel gerçek, Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarının yalnızca ‘estetik’ ya da ‘tarihi koruma’ anlayışıyla değil; bilimsel, teknik ve hukuki sorumluluklar çerçevesinde alındığıdır.” vurgusu yaptı.

- “Lefke Gazi Lisesi mimari açıdan belge niteliği taşıyor”

Kuruldan yapılan açıklamada, Lefke Gazi Lisesi’nin mimari niteliği, kentsel hafıza değeri ve güçlendirilerek korunabilir durumda olması nedeniyle 04 Eylül 2024 tarihli toplantıda listelenmesine karar verildiğini, bu kararın 06 Eylül 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, yapının Kıbrıs Türk toplumunun ilk mimarı Ahmed Vural Behaeddin’in eserlerinden biri olduğu ve mimari açıdan belge niteliği taşıdığı vurgulandı.

Listeleme kararının ardından Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Kıbrıs Türk Mimarlar Odası arasında yapılan görüşmeler sonucunda restorasyon çalışmalarını yürütmek üzere Mimarlar Odası’nın sorumluluk üstlendiği kaydedilen açıklamada, sürece ilişkin şu bilgiler verildi:

“Mimarlar Odası, Başbakanlığa bağlı Deprem Denetim Komitesi’ne ilk kez 25 Mart 2025 tarihinde davet edilmiştir. Bu toplantıda binanın restorasyon çalışmalarını yürütme görevini Mimarlar Odası üstlenmiştir. Komite Başkanı tarafından maliyetin konu olmadığı ve proje tamamlandığında hemen restorasyona başlanacağı söylenmiştir. Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan karar doğrultusunda ilgili restorasyonun tüm koordinasyonunun ve mimari projelendirme bütçesinin Mimarlar Odası tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.”

Açıklamada, ardından farklı disiplinlerden uzmanların yer aldığı Lefke Gazi Lisesi Restorasyon Komitesi'nin oluşturulduğu ve binanın dijital taramalarının yapıldığı, rölöve projelerinin hazırlandığı ve ön projelendirme aşamasının tamamlandığı belirtildi.

- “Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların çoğu insan eliyle yapılan müdahaleler”

Açıklamada, Restorasyon Komitesi’nin yaptığı çalışmalar sırasında, Komite’nin binanın orijinal mimari ve statik projelerini arşivlerde bulduğu, binanın çatısındaki yağmur suyu borularının geçmişte tıkanması nedeniyle biriken suyun nem yaparak duvardaki sıvalarda düşmelere sebep olduğu, parapetlerin kırılıp dışarıdan yağmur suyu tahliye borusunun eklendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların çoğunun insan eliyle yapılan müdahalenin fotoğrafları olduğu duyurulan açıklamada, yine de son yaşanan deprem sonrası bir hasar olup olmadığı ile ilgili mimar ve mühendislerin yerinde tespit yapmasının sağlıklı olacağı ifade edildi.

Gelinen noktada Deprem Denetim Komitesi tarafından İnşaat Mühendisleri Odası’ndan hizmet alınarak hazırlanan statik güçlendirme projesinin Mimarlar Odasına iletilmesinin beklenildiği bildirilen açıklamada, proje tesliminin ardından planlama ve kurul onay süreçlerinin yaklaşık bir ay içinde tamamlanabileceği açıklandı.

- “Karar o binada eğitim görmeye devam etmesini zorunlu kılmamakta, yalnızca binanın yıkılmadan korunması gerektiğini öngörmektedir”

Açıklamada, sürecin çok paydaşlı ve teknik gereklilikleri olan bir hazırlık aşaması olduğu yinelenerek, güçlendirme uygulamasına geçilinceye kadar eğitimin güvenli şekilde yürütülmesinden Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olduğu kaydedildi.

Anıtlar Yüksek Kurulu, Lefke Gazi Lisesi binasının güçlendirilerek korunmasına yönelik çalışmaların bilimsel, teknik ve kurumsal zeminde sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci’nin “Tarihi yapı mı, insan hayatı mı?” sorusuna işaret edilen açıklamada, “Anıtlar Yüksek Kurulu açısından bu iki unsur birbirine karşıt değil, birlikte yönetilmesi gereken alanlardır.” denildi.

Açıklamada, “Lefke Gazi Lisesi binası güvenli bulunmadığı için bir süredir kullanılmamakta olup Anıtlar Yüksek Kurulu’nun listeleme kararı da hiçbir şekilde öğrencilerin o binada eğitim görmeye devam etmesini zorunlu kılmamakta, yalnızca binanın yıkılmadan korunması gerektiğini öngörmektedir.” ifadeleri kullanıldı.