Polisten verilen bilgiye göre dün , saat 05.00 sıralarında, Bostancı’da sakin Ali ÇELİK (E-70) ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “koah rahatsızlığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.