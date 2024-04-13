Andorra Dışişleri Bakanı İmma Tor Faus’un Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu ve dün, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kombos’un Faus ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs sorununda ilerlemenin tek bir yolu olduğunu ve bunun da, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararında da belirtildiği gibi iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik çerçevesindeki federasyon çözümü olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Kombos, Faus’u Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendirdiğini ve kendisi ile ülkesine, Kıbrıs için hayati öneme sahip olan bu konuda izledikleri ilkeli tutum nedeniyle teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

Kombos, Faus ile Orta Doğu’daki son gelişmeleri ele aldıklarını ve Orta Doğu’da yükselişe geçen krizin gerek bölge için, gerekse küresel alanda yapacağı tahribattan dolayı endişe belirttiklerini kaydetti.

Habere göre Kombos, görüşmede iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuları da tartıştıklarını ve iki ülke arasında ticaret, yatırım, eğitim ve hizmet sektöründe iş birliği perspektifleri bulunduğunu belirtti.

Gazete, Faus’un ise Kombos ile oldukça verimli bir görüşme yaptıklarını kaydederek, iki ülke arasında imzalanan karşılıklı anlayış memorandumuna işaret ettiğini yazdı.

Haberde, Faus’un, iki ülke arasında özellikle yaşayabilir turizm alanında ortak taahhütler verildiğini ve memorandumun, finans hizmetleri gibi alanlarda da iş birliği yapılmasına olanak sağlayacağını söylediği ifade edildi.