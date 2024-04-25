Rum Elektrik Kurumu’na (AİK) ait “Strovolo” semtinde bulunan bir trafoda çalışan işçiler, kablolarda mevcut olan haşere ilacı sebebiyle zehirlendiler.

Alithia gazetesi, AİK’e ait bir trafoya kablo döşenme işini üslenen özel bir şirkette çalışan işçilerin çıplak elle kablolara dokunmaları sebebiyle zehirlendiklerinin tespit edildiğini yazdı.

Gazete, işçilerde bir süre sonra el ve gözlerde kızarıklık, bulantı, kusma vb semptomlar ortaya çıktığını belirtirken kabloların haşere ilacıyla kaplı oldukları ve işçilerin çıplak el ve maskesiz çalışmaları sebebiyle zehirlendiklerini aktardı.

Haberde işçilerin son sağlık durumları hakkında bilgi verilmezken olay hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulandı.