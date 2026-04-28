28.04.2026 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Korkuteli Köyü mevkiinde, Ali ULU’nun kullanımındaki LK 453 plakalı tır araçta seyir halinde olduğu sırada, muhetemelen tır dorsesinin sol arka lastik balatasının sıkışıp ısınarak alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, konu tırın dorsesinde taşınmakta olan muhtelif mobilyalar, halılar ve tahtalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.