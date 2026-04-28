Lefkoşa’da, dün meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Nihat Selvitopu (E-67), yönetimindeki RZ 153 plakalı kamyonetle dikkatsizce seyrettiği sırada, 29 Ekim Sokak kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sokağa giriş yaptı. Araç, o esnada sokakta dikkatsizce tek yön seyreden Ali Ezer (E-31) yönetimindeki UP 074 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sol bacağında kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.