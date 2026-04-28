ZANLILAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Lefkoşa'da meydana gelen "sahte resmi belge düzenleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürmek" suçlarından tutuklanan Gulalek Maksudova ve Nuriddin Haknazarov mahkemeye çıkarıldı.

POLİS OLGULARI AKTARDI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yılmaz Sevdalı olguları aktardı.

SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENDİ

Polis, Lefkoşa'da sakin Y.G.’nin B.Ç.’nin aracılığıyla Girne’de sakin Türkmenistanlı M.M.G.A.G.Z.H.’nin oturma izni almaları için kiracısı olmadığı halde kirası gibi göstererek, Ortaköy adresindeki ikametgahını kiralamış gibi gösterdiğini söyledi.

SAHTE BELGE TEDAVÜLE SÜRÜLDÜ

Polis, hazırlanan sahte kira sözleşmesinin Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesinde tedavüle sürüldüğünü belirtti.

ZANLI TESLİM OLDU VE İFADE VERDİ

Polis, mesele kapsamında tespit edilen Gulalek Maksudova’nın 27 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu, gönüllü ifadesinde kendisinin çalışma izinli olduğunu ve eşi Nuriddin Haknazarov’anın KKTC'ye gelip oturma izni alabilmesi için bilmeden böyle bir şey yaptığını söylediğini aktardı.

OTURMA İZNİ SAHTE BELGEYLE ALINDI

Polis, zanlıların tutuklandığını, Nuriddin Haknazarov’anın sahtelenen sözleşme ile Ortaköy adresindeki ikametgahta ikamet ettiğini gösteren ikametgâh belgesi ile oturma izni aldığının öğrenildiğini kaydetti.

ÖNCEKİ ZANLILAR TEMİNATA BAĞLANDI

Polis, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 4 zanlının teminata bağlandığını hatırlattı.

TEMİNAT TALEBİ

Polis, zanlıların 5 yaşlarında bir çocukları olduğunu, ülkede yasal statüleri bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

MAHKEME KARARI

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.