Anayasa Mahkemesi, 90 gün içinde Cumhuriyet Meclisi’nde yasallaşmayan yasa gücündeki kararnamelerin “yürürlükten kalktığı” şeklinde yorumlanması gerektiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi, “Anayasa’nın 112’nci maddesi tahtında çıkarılan yasa gücünde kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanmasından 90 gün sonra yürürlükten kalkıp kalkmadığının” yorumlanması için yapılan başvuruyu karara bağladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Yüksek Mahkeme’den aldığı bilgiye göre, Bertan Özerdağ başkanlığında toplanan Gülden Çiftçioğlu, Tanju Öncül, Beril Çağdal ve Peri Hakkı’dan oluşan Anayasa Mahkemesi bu konudaki yorumunu açıkladı.

Buna göre, Anayasa Mahkemesi, Anayasası’nın 112’nci maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında yürürlüğe konan yasa gücündeki kararnamenin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren 90 gün içinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından görüşülüp, karara bağlanmaması halinde, yürürlükten kalktığı şeklinde yorumlanması gerektiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, yürürlüğe konulan yasa gücündeki kararnamelerde, yürürlük süresiyle ilgili yorumunun takip edilmesi gerektiğini de belirtti.

Öte yandan 2020'de çıkarılan yasa gücünde kararnameyle ilgili yargı süreci başlatan davacılardan Avukat Süleyman Dolmacı da TAK’a kısa bir açıklama yaptı.

Dolmacı, emekli olup başka iş yapmaya devam edenlerin pandemi döneminde çıkarılan yasa gücündeki kararnameyle muafiyetlerinin kaldırıldığını ancak bu kararnamenin Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilip yasallaşmadığını söyledi.

Dolmacı, söz konusu yasa gücündeki kararnamenin çıkarılmasının üzerinden 6 yıl geçtiğini anımsattı. Süleyman Dolmacı, Anayasa Mahkemesi’nin yorumunun Cumhuriyet Meclisi’nin bypass edilmemesi gerektiğini yönünde olduğunu söyledi.