İskele, Mersin Anamur’dan feribotla Girne Limanı’na 1,5 saate ulaşım imkanı sunuyor

Bakan Ataoğlu: “Kardeş topraklara atmış olduğunuz bu adımlar çok önemli”

Anamur İskelesi’nin açılışına; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Dünya Odalar Federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Yücelen Vakfı Başkanı Ali Yücelen, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası ve Anamurlu iş insanlarının inisiyatifi ile kurulan ANTSO Denizcilik A.Ş. 2024 yılında 6 yıldır atıl durumda bulunan Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin işletmesini devralarak faaliyete geçirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan iskele, Anamur ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında en kısa sürede deniz ulaşımını sağlayacak olmasıyla dikkat çekiyor.

İskele, Anamur’dan feribotla Girne Limanı’na 1,5 saate ulaşım imkanı sunuyor.

- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı

Anamur İskelesi’nin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta sırasıyla; Yücelen Vakfı Başkanı Ali Yücelen, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Dünya Odalar Federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dualar okundu, kurdele kesimiyle tören sonra erdi.

-Yücelen

Yücelen Vakfı Başkanı Ali Yücelen, vakıf hakkında bilgi vererek sözlerine başladı.

“Allah güç verdikçe bu şahitlik makamını gururla sürdürmeye devam edeğiz.” diye konuşan Yücelen, hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yürüyen sistemlerin gizli kahramanları olduğunu vurgulayan Yücelen, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür etti.

Yücelen, “Büyük bir özveriyle bu işe sarıldılar. Onlar olmasaydı bu iş olmazdı.” diye konuştu.

- Tuna

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna da, tüm katılımcılara Anamur'a yapılan Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi açılışına katıldıkları için teşekkür etti.

12 Haziran itibariyle Piyalepaşa isimli deniz otobüsü ile Anamur-Girne seferlerinin başladığını belirten Tuna, iskelenin Anamur’un Akdeniz'e açılan yeni kapısı haline geldiğini belirtti.

Çok kolay olmayan bir hayali gerçekleştirdiklerini belirten Tuna, Anamur İskelesi’nin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

- Hisarcıklıoğlu

Dünya Odalar Federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi’nin bugün gerçekleştirilen açılışla resmen faaliyete geçtiğini söyledi.

Projenin hayata geçmesinde pek çok kişi ve kurumun emeğinin bulunduğu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Yücelen ailesine ve projenin hayata geçmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Feribot seferlerinin KKTC’yi Türkiye’ye daha da yakınlaştıracağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ayrıca yerel kalkınmanın ivme kazanacağını, hem KKTC, hem de Anamur’un zenginleşeceğini dile getirdi.

-Elvan

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, projenin hayata geçmesini sağlayanlara teşekkürlerini sundu, etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Elvan, “2015 seçimlerinde Mersin'den milletvekili olarak katıldım. 6 yıllık hizmet süresince sizler bize gönlünüzü açtınız. Bizler de gece gündüz çalışarak, soğuk sıcak ve yağmur çamur demeden sizlere hizmet etmeye çalıştık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 400’den fazla proje başlattık.” diye konuştu.

Anamur İskelesi’ni 2016’da yatırım programına aldıklarını 2017’de ihalesini gerçekleştirdiklerini, 2019’da iskelenin yapımının tamamlandığını kaydeden Elvan, idari binaların ise 2021’de tamamlandığını ifade etti.

Sürecin tamamlayıcısı olan Yücelen Vakfı’na teşekkürleri sunan Elvan, Anamur’un geleceği için bir milat yaşandığını söyledi.

- Pehlivan

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da, katılımcılara “Zümrüt renkli Anamura hoş geldiniz.” diyerek sözlerine başladı.

Projenin son iki yılına dahil olduğunu kaydeden Pehlivan, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi’nin oluşum süreciyle ilgili bilgiler de aktardı.

Pehlivan, “Burada tam bir ekip çalışması oldu. Buradan seferler Yavru vatanımıza gidiyor. Kıbrıs, bizim göz bebeğimizdir.” diye konuştu.

Tarihi bir misyonu da tamamlamış olduklarını söyleyen Pehlivan, “1972 yılında alınan bir karar, 2024 yılında hayata geçirilmiş ve fiilen burası kullanılır hale gelmiş oluyor.” ifadelerine yer verdi.

- Uraloğlu

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, sözlerine İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamı kınıyarak başladı.

Uraloğlu, “İsmail Haniye'ye ve şehit olan Türk Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'de yaşatılan bu zulmün bir an önce sona ermesini Rabbimden niyaz ediyorum.” dedi.

Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi’nin toplam uzunluğunun 350 metre olduğunu, yolcu tekneleri, feribotlar ve deniz uçaklarının yanaşmasına uygun şekilde inşa edildiğini belirten Uraloğlu, projeyle ilgili detayları aktardı.

Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi’nin en kısa deniz mesafesine sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Anamur-Girne rotası, en kısa mesafeli deniz rotasıdır. 12 Haziran 2024 tarihinden bu yana Piyale Paşa hızlı hafif yolcu gemisi ile düzenlenen 31 gidiş, 31 dönüş seferlerinde toplam 6 bin 841 yolcu seyahat etti. İskele’nin faaliyete başlaması, hem ekonomiye hem de turizme büyük katkı sağlayacak.” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, diğer projelerinden bahsetti.

“Mavi Vatan’ımıza sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullanan Uraloğlu, durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

- Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

“Kardeş topraklara atmış olduğunuz bu adımlar çok önemli.” diyen Ataoğlu, Anavatan Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve Anavatan olduğu sürece KKTC’nin yoluna yürümeye devam edeceğini belirtti.

Ataoğlu, 1974 Barış Harekâtı'nın 50. yılında da Anavatan ile birlik beraberlik içerisinde olduklarını herkese gösterdiklerini belirtti.

Ataoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki herkesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmesini istiyoruz. Aynı dili, aynı para birimini kullananlara bu adaya gelmeleri çağrısını yapıyoruz. Cazip fiyatlarımızla kusursuz bir tatil imkanı sunuyoruz. Amacımız Türkiye’nin her köşesine ulaşmak… Türkiye’den gelen turist sayısının artması için yıllar öncesinden yola çıktık. Kıbrıs’ımız için hep birlikte daha iyisini yapmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi projesinin yanı sıra bundan sonra başka projelere de imza atacaklarını ifade etti.

(MK/TUĞ)

Haber ve fotoğraf: Mehmet Kara