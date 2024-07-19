Baf Belediyesi EastMed Act Yasası'nın mimarlarından Rober Menendez’e verdiği altın anahtarı geri aldı

Baf Belediyesi eski Senato üyesi Robert Menendez’e, Güney Kıbrıs’a Amerikan silahı ambargosunun kaldırılmasına yol açan “EastMed Act” (ABD’nin “Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji Konusunda Ortaklık” Yasası'nın mimarlarından olduğu için 2022’de verdiği “şehrin altın madalyası” ve “hemşehrilik beratını” senatörlüğü sırasında işlediği 16 yolsuzluk nedeniyle mahkum edilmesi üzerine geri aldı.

Haberi “Anahtarımızı Geri Ver, Be!” başlığıyla öne çıkaran Politis Menendez’e aynı sebeple eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Ortodoks Kilisesi tarafından verilen “III. Makarios Büyük Haç Nişanı”nın da geri alınıp alınmayacağını sordu.

Gazeteye göre Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos Belediye Meclisi’nden önceki gün oy birliği ile geçen “iptal” kararını savunurken, Rum-Yunan “Ortak Savunma Sahası Doktrininin” mimarı eski Yunanistan Milli Savunma Baknaı Akis Çohaçopulos’a da altın anahtar ve berat verdiklerini, silah satışlarından komisyon aldığı anlaşılınca geri aldıklarını hatırlattı.

Gazete Rum yönetiminin ve Yunanistan’ın ABD’deki “hararetli destekçisi ve müttefiki ve Helen dostu” olarak bilinen Menendez’in eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından 30 Ağustos 2021’de “III. Makarios Nişanı” ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskopous Yeorgios tarafından 24 Ağustos 2023’te “Apostolos Barnabas Altın Nişanı” ile taltif edildiğini hatırlattı.

Gazete Hristodulidis hükümetinin de Baf Belediye Meclisi gibi Robert Menendez’e verilen bu ödülleri geri alıp almayacağını sordu.