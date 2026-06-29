Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kanlıköy’de taşkın riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilecek Dut Deresi Kanal Projesi’nde saha çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde kentin geleceğini güçlü altyapı yatırımlarıyla şekillendirmeye devam ettiklerini belirterek, son yıllarda yaşanan aşırı yağışlar ve ortaya çıkan ihtiyaçların değerlendirilmesiyle planlanan Dut Deresi Kanal Projesi ile Kanlıköy’de önemli bir altyapı yatırımını daha hayata geçirdiklerini ifade etti.

Proje kapsamında; 520 metre uzunluğunda, 3,50 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde beton kanal inşa edeceklerini kaydeden Amcaoğlu, ev girişleri ile yol geçişlerinde ise 4 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde beton kutu menfezler oluşturacaklarını söyledi.

Projenin bilimsel veriler, hidrolojik analizler ve mühendislik çalışmaları doğrultusunda hazırlandığını belirten Amcaoğlu, projenin geçmiş 100 yıllık yağış istatistiklerinin esas alınarak hazırlandığını vurguladı.

Dut Deresi Kanal Projesi’nin; yağmur sularının daha kontrollü taşınmasını sağlamak, taşkın riskini en aza indirmek ve Kanlıköy’ü geleceğe daha hazırlıklı hale getirmek amacıyla hayata geçirilen 30 yıllık önemli bir altyapı yatırımı olduğunu ifade eden Amcaoğlu, göreve geldikleri günden bu yana sorunları erteleyen değil, öngören; günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla çalıştıklarını belirtti.

Amcaoğlu, Kanlıköy’de de kentin her bölgesinde olduğu gibi kalıcı, planlı ve güçlü altyapı yatırımlarını aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.