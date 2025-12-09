Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kanlıköy ve Dut Deresi’nde sıkıntının sürdüğünü ve dağdan şiddetli şekilde su gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Alayköy-Türkeli Çemberi ile Yılmazköy’de birkaç nokta dışında tüm yolların açık olduğunu söyleyen Amcaoğlu, derelerdeki yükselmenin tehlike yarattığını belirtti.

Amcaoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Gönyeli-Alayköy bölgesinde şiddetli yağışların azaldığını kaydetti.

Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Görevimizin başındayız.” dedi.

“Bölgedeki yağışlardan sıkıntı yaşamadık ancak dağdan hızlı su akışının neden olduğu birikintiler karşısında zor anlar yaşadık.” diyen Amcaoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın da desteğiyle sıkıntılı noktalara ulaşarak, tahliye ettikleri kişileri otellere ve ailelerinin yanına götürdüklerini belirtti.

Yılmazköy’de de ciddi yağıştan dolayı yaşanan sıkıntılara ekiplerin müdahale ettiğini dile getiren Amcaoğlu, çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu gibi durumlar için hazırlıklı olduklarını, afet öncesinde herkesin hangi noktaya gideceğinin belli olduğunu kaydeden Amcaoğlu, derelerin temizliğini yaptıklarını ve yapılan yatırımların olumlu dönüşünü aldıklarını ifade etti.

“İklim krizi kaçınılmaz. 140 kiloluk bir yağış söz konusu” diyen Amcaoğlu, derenin yük taşıma kapasitesinden fazlasını taşımasının mümkün olmadığını kaydederek, derelerin iyileştirilmesi ve genişletilmesinin önemine dikkati çekti.

Suların yavaşlatılması için su bentleri yapılması gerektiğini söyleyen ın önemine Amcaoğlu, Su Dairesi’nin çalışmaları olduğunu vurguladı, gerekli kaynağın ayrılması çağrısında bulundu.

Merkezi hükümet ve belediyelerin iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, dere yatağına yapılan inşaatların ve yön değiştirmelerin büyük tehlike arz ettiğini belirtti.

Amcaoğlu, süreçte emek verenlere, çalışma arkadaşlarına, yardım eden tüm gönüllülere, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.