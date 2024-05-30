Savaşın sürdüğü Gazze’ye insani yardım götürülmesi için Güney Kıbrıs’ın başlattığı “Amalthia” planı devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) insani yardımın nakli için inşa ettiği iskelede kötü hava koşulları ve deniz çalkantısı nedeniyle oluşan hasarın tamir edilmesi çalışmalarının bir haftadan az süre içerisinde tamamlanmasının beklendiğini ancak kötü hava koşullarının sorun yarattığını yazdı.

Gazete, her halükarda yüzer yardım deposu olarak kullanılan geminin Gazze Şeridi’nde bulunduğunu ve Güney Kıbrıs’ın da, Gazze’ye gönderilecek insani yardımla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, dün yaptığı açıklamada, iskeledeki hasarın insani yardımla ilgili çalışmaları engellemediğini ve yaklaşık bir hafta içerisinde, iskeledeki montaj çalışmalarının bitmesini beklediklerini belirtti.