Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Altunç, bozulan çevre ve plansız yapılaşma nedeniyle halkın yağmurdan korkar duruma geldiğini kaydetti.

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Altunç, Meteoroloji’nin zamanında uyarılarının olası büyük sorunları önlemede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

“Küresel ısınma, iklim değişikliği, su baskını ve sel tamamen insan kaynaklıdır ve ektiğimizi biçeriz.” diyen Altunç, ülkenin meteorolojik şartlarına uyumlu bir plan ve program yapılması gerektiğini belirtti.

Altunç, iki yeni otomatik meteoroloji istasyonunun Gönyeli Belediyesine kurulmasını ve Meteoroloji Dairesi’ndeki Meteoroloji Mühendisi sayısının artırılmasını olumlu karşıladığını ifade ederek, Meteoroloji Mühendisliği alanında burs ve teşviklerin verilmesini önerdi.

Altunç, mesajında, “Bereket, felakete dönüşmeden su yönetimi yapılmalı, Meteoroloji Mühendisliği görüş ve tavsiyeleri felaketten çok önce değerlendirilmelidir.” ifadelerine yer verdi.