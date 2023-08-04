Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, yasal düzenlemeyle yatılı tedavi gören hastaların bakımı için dışardan hizmet alımının önüne geçileceğini açıkladı.

Altuğra, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesiyle hasta bakım teknikeri / elemanı istihdamının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak sınavlarla belirleneceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İzlem Gürçağ Altuğra’nın değerlendirmesi şöyle:

“Sosyal devlet anlayışıyla bu hizmeti yasal düzenlemelerle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yürürlüğe girecek olan yasayla yatılı tedavi gören hastaların bakımı için dışarıdan satın alınan hizmetin önüne geçilerek, hasta bakım teknikeri/ elemanları istihdam edilecektir. İstihdam edilecek olan hasta bakım elemanları hastanın beslenmesi, hijyenik ihtiyaçları gibi konularda hemşirelerin gözetiminde görevlerini yürütecektir.”