Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği temsilcilerinden oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyeleri tarafından belirlenen isimler, ödüllerini Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Kültür-Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı M. Serhan Gazioğlu’nun elinden aldı.

Girne Arkın Group Fest 23’ bünyesinde Zeytinlik köyünde düzenlenen 22’nci Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında ödül alan sanatçılar şu şekilde açıklandı:

“Erten Kasımoğlu (Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülü), Arif A. Albayrak (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı), Christakis Skoufaris (Kıbrıs Rum Karikatür Sanatı), Emine Hür (Mizahi Hikayeler ve Mizahi Maniler), Osman Alkaş (Mizahi Tiyatro ve Mizahi TV Parodisi Dalında), Uygar Yeşilada (BRT Radyo ve Televizyon Programlarında Hazırladığı ve Rol Aldığı Mizahi Programlar, Parodiler - Canlandırdığı Mizahi Karakterler), Natalia Varchenko (Uluslararası Karikatür Yarışması "Serbest" Konulu Bölüm Özel Ödül)