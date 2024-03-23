Alsancak’ta  bu sabah meydana gelen trafik kazasında  bir kişi yaralandı.

HTKS Başkan Kapısız’dan Ercan Hava Trafik Kontrol Kadrosuna Atanan Sekiz Personelin Kurs Harcırahlarına İlişkin Açıklama HTKS Başkan Kapısız’dan Ercan Hava Trafik Kontrol Kadrosuna Atanan Sekiz Personelin Kurs Harcırahlarına İlişkin Açıklama

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 07.20’de, Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru çift şeritli yolun sağında seyreden Atilla Karagülle (E-51)  yönetimindeki  SK 505 plakalı salon araç ile  dikkatsizce sol şeride geçince,  gerisinden sol şerit içerisinde yine aynı istikamete doğru aşırı süratli ve  297 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Peters Vitali (E-38) yönetimindeki MHK 094 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve  çarpışma gerçekleşti.

 Çarpmanın etkisiyle savrulan SK 505  plakalı araç yolu ikiye ayıran refüje  çarpıp takla attıktan sonra karşı şeride geçip tavanı üzerinde durdu.

 Kaza sonucu yaralanan SK 505 plakalı araç sürücüsü Atilla Karagülle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  acil serviste gördüğü tedavinin ardından yine aynı serviste  müşahede altına alındı.

 MHK 094 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.