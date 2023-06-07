Özersay: ''Türkiye’nin desteğiyle kapsamlı bir konut edindirme projesi şart” Özersay: ''Türkiye’nin desteğiyle kapsamlı bir konut edindirme projesi şart”

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, çalışmalar süresince Lefkoşa İtfaiye Şubesi’ne 0548 811 3504 numaralı hattan ulaşılabilecek.