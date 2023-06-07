Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, çalışmalar süresince Lefkoşa İtfaiye Şubesi’ne 0548 811 3504 numaralı hattan ulaşılabilecek.
Alo 199 ve itfaiye hattı devre dışı kalacak
Lefkoşa'da, yarın, 09.00-12.00 saatleri arasında, telefon hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle "Alo 199 İtfaiye" hattı devre dışı kalacak.
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