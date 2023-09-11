Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 4'üncü kez Kiev'e ziyarette bulundu.

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi ülkesinin Ukrayna'ya desteğini göstermek amacıyla savaşın başlamasından bu yana 4'üncü defa Kiev'e giden Baerbock'un ziyareti, güvenlik nedeniyle gizli tutuldu.

Baerbock, yaptığı açıklamada, Rusya'nın tüm Ukrayna'ya savaş açmasının üzerinden 565 gün geçtiğini belirterek, "Her gün yeni bir dehşet, her gün yeni bir acı ve ölüm. Bu, Ukrayna halkının günbegün yaşadığı acımasız gerçekliktir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın büyük bir cesaret ve kararlılıkla Avrupa'nın özgürlüğünü savunduğunu vurgulayan Baerbock, "Ukrayna, kendini bizim önümüze koyarken, bize de güvenebilir. Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesinin savaşın gerekli bir jeopolitik sonucu olduğuna ve bu konuda Ukrayna'ya verdiğimiz kararlı desteğe güvenebilir. Ukrayna, 'aday ülke' statüsüne sahip, şimdi AB katılım müzakerelerinin başlatılması kararını hazırlıyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın Ukrayna'yı ekonomik, askeri ve insani olarak desteklemekten vazgeçmeyeceğinin altını çizen Baerbock, bunu yaparken geleceğe de baktıklarını çünkü Ukrayna'da barıştan başka bir şey istemediklerini dile getirdi.

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da "korkunç bir terör uyguladığını" savunarak, Putin'in bu amaçla Ukrayna'daki günlük yaşamı ve sivil kurumları hedef aldığını, bu şekilde halkın cesaretini kırarak onların moralini bozmak istediğini aktardı.

Rusya'nın bombalarıyla Ukrayna'daki insanları sadece öldürmekle kalmadığını, binlerce Ukraynalı çocuğun geleceğini de çaldığını anlatan Baerbock, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar, çocuk kurumlarından, yetimhanelerden ve okullardan alınarak Rus eğitim kamplarına gönderiliyor ya da Rusya'da evlatlık veriliyor. Çocukların aileleri ve ana vatanlarıyla olan tüm bağlarını yok etmek için Rus makamlarınca beyinlerinin aşırı derecede yıkandığına dair haberler yürek parçalayıcı.

Kaçırılan çocukları evlerine geri getirmek için çalışan kuruluşları, Ukrayna makamlarını ve STK'leri destekliyoruz. Hiçbir şey bu savaşın en masumların, yani çocukların sırtından yürütülmesini haklı gösteremez. Barışa doğru atılacak ilk adım, Putin'in bu çocukların evlerine dönmesine izin vermesidir."