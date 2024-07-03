Mali dolandırıcılıktan ötürü Alman makamları tarafından aranan 41 yaşındaki bir İsrailli'nin, Rum polisi tarafından Larnaka Havalimanı'nda yakalandığı haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, 2016-2023 yılları arasında gerek Almanya gerekse başka Avrupa ülkelerinde meydana gelen mali dolandırıcılık suçlarıyla ilgili olarak Alman makamları tarafından Avrupa tutuklama emriyle aranan 41 yaşındaki İsrailli şahsın 1 Temmuz'da Rum polisi tarafından İsrail’den Larnaka Havalimanı'na varışında yakaladığını kaydetti.

Havalimanına varışının ardından yapılan kontrolde söz konusu kişinin Alman makamları tarafından Avrupa tutuklama emriyle arandığının tespit edildiğini yazan gazete, söz konusu kişinin tutuklandığını ve Almanya’ya iade sürecinin başlaması için Larnaka Kaza Mahkemesi'ne sevk edildiğini ekledi.