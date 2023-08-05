Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün çarptığı iki polis memurundan Oytun Çakır hayatını kaybederken Coşkun Küçük de yaralandı. Araç sürücüsü Bülent Güner tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza, Lefkoşa Gazimağusa ana yolunun Tantura kavşağının yaklaşık 200 metre gerisinde saat 00.05’te meydana geldi.

Bülent Güner (E-44), 225 mlgr alkollü içki tesiri altında ve yönetimindeki JM 050 plakalı araçla Gazimağusa istikametine doğru seyredip, daha önceden gerisinde Fatih Doğan yönetimindeki TLL 110 plakalı taksi aracın, uzun farları yandığından, aynı istikamette seyreden polis memuru Oytun Çakır yönetimindeki LP 232 plakalı araçla TLL 110 plakalı aracın sol şeritte gerisinde durdu ve polis memuru Coşkun Küçük ile birlikte sağ şeritteki sürücüyü ikaz etti.

Bülent Güner, bu sırada yine sağ şeritte seyreden ZPD 540 plakalı aracın arasından dikkatsizce geçmeye çalışması sonucu sağ şerit içerisinde yaya olarak bulunan polis memurları Oytun Çakır ve Coşkun Küçük’e çarptı.

Kazada yaralanan Oytun Çakır ve Coşkun Küçük, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak Oytun Çakır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Coşkun Küçük ise yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Servisinde tedavisi müşahede altına alındı.

Alkollü olduğu belirlenen Bülent Güner ise tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.