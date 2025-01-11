Polisin açıklamasına göre bu sabah ilk saatlerinde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekiplerin trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan 163 miligram alkollü içki tesiri altındaki araç sürücüsü S.Ö.(K-22), alkometre test cihazıyla kendisine alkol testi yapıldığı sırada görevli polis memurunun başına vurdu.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan 147 miligram alkollü içki tesiri altındaki B.Ş.B.(E-22) ise, araçtan inip görevli polislere önce küfretti, daha sonra da tekme attı. Yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye de rahatsızlık veren sözkonusu kişiler tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa ve Girne’de kamuya açık yerlerde, E.A.(E-32) 116 miligram ve Ö.T.(E-39) ise 195 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahısları tutuklayan polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.